Prensa argentina: "Con suspenso, Boca se llevó un triunfo importante ante la UC"

Amargo fue el retorno de Universidad Católica a la Copa Libertadores. El cuadro "cruzado" sufrió una derrota por 2-1 como local ante Boca Juniors en el Claro Arena, en su debut en la fase grupal del torneo continental.

La prensa argentina festejó la victoria del conjunto xeneize frente al elenco de la franja, aunque con algo de mesura.

Por ejemplo, TyC Sports publicó: "Con suspenso, Boca se llevó un triunfo importante ante Universidad Católica". Además, el citado medio agregó que "desde el inicio, el Xeneize intentó imponer condiciones y, así, a los 16 minutos de iniciado el partido, Leandro Paredes abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área".

En tanto, el diario Olé tituló: "Gran partido de Boca en Chile y exitoso debut en la Libertadores". La publicación añadió que "este es el tercer triunfo consecutivo para el Xeneize, lo que le da un envió anímico importante para afrontar un momento clave en la temporada: En estos dos meses se definen tanto el Torneo Apertura como la fase de grupo de la Copa Libertadores".

Ahora la UC tendrá que enfocarse en el duelo del sábado ante Audax Italiano, por la novena fecha de la Liga de Primera, mientras que volverá a la acción por Copa Libertadores el próximo miércoles 15 de abril, cuando visite a Cruzeiro en Brasil, por la segunda jornada del Grupo D del torneo continental.