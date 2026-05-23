Prensa argentina dio por descartado a Merentiel para el duelo entre Boca y la UC

La prensa argentina dio por descartado al delantero uruguayo Miguel Merentiel para el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica, válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Según informó Olé, a la espera del parte médico oficial del club, la "Bestia" sufrió un desgarro y quedó fuera del duelo que se jugará en La Bombonera.

La Nación también consignó que el atacante está casi descartado por una lesión en el sóleo, mientras TyC Sports detalló que el jugador inició una recuperación a contrarreloj.

La baja de Merentiel representa otro problema para el técnico Claudio Ubeda, ya que Boca necesita vencer a Universidad Católica para avanzar a los octavos de final.

El equipo "cruzado" lidera el grupo con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8 y el cuadro xeneize con 7 unidades.