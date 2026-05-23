Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago3.2°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU.

Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad tras sonidos de disparos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Agentes federales mantienen un estricto cerco perimetral para verificar el origen del fuego abierto en la intersección de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW.

El mandatario Donald Trump permanecía dentro de las instalaciones mientras las fuerzas especiales desplegaban un operativo de emergencia ante la posible amenaza externa.

Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad tras sonidos de disparos
 Pixabay (archivo)

Corresponsales de prensa que cubrían anuncios internacionales debieron buscar refugio inmediato tras escuchar los estallidos captados durante transmisiones televisivas.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad, después que una serie de disparos fueran escuchados en la inmediaciones. Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban informando en ese momento en vivo.

El Servicio Secreto dijo que investigaba las detonaciones efectuadas a las afueras del complejo de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

"Estamos al tanto de los reportes sobre disparos cerca de la calle 17 y Pennsylvania Avenue NW, y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno", adelantó en su cuenta de X la agencia federal.

Los sonidos fueron captados por las cámaras de ABC News, que obligaron a una reportera a agacharse y buscar refugio.

Los miembros del cuerpo de prensa que se encontraban informando en el Jardín Norte de la sede del Ejecutivo estadounidense sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente horas antes, fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a la agencia de noticias EFE.

Una vez dentro, se indicó a los reporteros que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", detalló CNN.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados mientras se desplazaban por la zona del jardín en mención y bloquearon el acceso a la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca.

El hecho se registra casi un mes después que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada