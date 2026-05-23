Trump anuncia que acuerdo de paz con Irán está en su fase final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, y que será anunciado próximamente.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.

"Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", declaró.

Trump explicó que mantuvo "una conversación productiva" con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.

El Departamento de Estado y mediadores extranjeros ratificaron progresos sustanciales tras el alto el fuego alcanzado el pasado abril. (FOTO: EFE)

Con ellos, dijo, negoció un "memorando de entendimiento sobre la paz con Irán", que está pendiente de finalización.

También mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que "transcurrió muy bien".

Avance en las negociaciones

El anuncio de Trump se produce después de que el Ministerio de Exteriores iraní, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los mediadores paquistaníes afirmaran a lo largo de este sábado que se lograron avances significativos en las negociaciones de paz.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones y reunirse en la Casa Blanca con su gabinete de seguridad, incluidos los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Persisten discrepancias respecto al enriquecimiento de uranio y la posible implementación de tarifas por tránsito en rutas navegables. (FOTO: EFE)

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado propuestas de acuerdo a través de Pakistán, pero Trump ha expresado su frustración porque Teherán no se compromete a dejar de enriquecer uranio y el republicano ha amenazado con retomar la ofensiva militar, rompiendo el alto el fuego vigente desde abril.

Además, Irán pretende cobrar peajes por el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel.