Puntos de oro: La UC golpeó en su visita a Barcelona por la Copa Libertadores

Universidad Católica se impuso con autoridad como visita por 2-1 ante Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores y sigue firme en la lucha por el paso a octavos de final.

El primer tiempo comenzó parejo, con ambos equipos compartiendo el dominio del balón. Sin embargo, los "cruzados" generaron las llegadas más incisivas y lograron abrir el marcador a través de su goleador histórico, Fernando Zampedri, al minuto 17.

Los dirigidos por Daniel Garnero aprovecharon el buen momento y aumentaron la ventaja con un certero cabezazo de Clemente Montes dentro del área (22').

Esto les permitió controlar el resto del primer tiempo y marcharse al descanso con una ventaja de dos goles.

En el segundo tiempo, el cuadro local salió en busca de un rápido descuento. Dominaron la posesión del balón, pero mostraron poca profundidad ante un elenco precordillerano que se mantuvo muy sólido en defensa.

Recién en los minutos finales lograron descontar con un cabezazo de Milton Céliz (79'), pero no les alcanzó para igualar el partido. De esta forma, sufrieron su tercera derrota en el torneo internacional.

Con este resultado, Universidad Católica empató el puntaje de Cruzeiro y Boca Juniors con seis unidades, quedando en primer lugar en la tabla de posiciones. Barcelona SC ocupa el último lugar el Grupo D sin puntos.

La siguiente fecha de la Copa Libertadores, la UC tendrá que recibir a Cruzeiro el miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas (02:00 GMT), por su parte el conjunto ecuatoriano recibirá a Boca Juniors el martes 5 de mato a las 20:00 horas.