Mosa "renovó" como presidente y Jaime Pizarro tendrá funciones ejecutivas en Colo Colo

Aníbal Mosa se mantendrá como presidente de Blanco y Negro, según determinó la reunión de directorio que efectuó este miércoles tras la Junta de Accionistas que marcó el poder total del empresario en el control de la sociedad anónima que administra a Colo Colo.

La cita determinó que Eduardo Loyola será vicepresidente, mientras que la gran novedad fue que el exministro del Deporte y campeón de América en 1991, Jaime Pizarro, cumplirá un rol de director y también tendrá funciones ejecutivas en la conformación del plantel y el desarrollo de las divisiones inferiores.

"Se mantiene como vicepresidente don Eduardo Loyola y el directorio me ha dado la confianza para continuar como presidente de Blanco y Negro", dijo Mosa.

"Y otro tema que sería importante también de mencionar es que dentro de este directorio está don Jaime Pizarro, muy conocido por todos ustedes por la afición por la colocolina. El, aparte de desarrollar el trabajo de director de Blanco y Negro, también va a desarrollar un rol ejecutivo que tiene que ver con una dirección deportiva de todas las áreas de fútbol de Colo Colo", añadió el timonel albo.

"El (Pizarro) se incorporará a la contar de mañana jueves. Le presentaremos al cuerpo técnico. Le presentaremos a todos los jugadores. Ya tuvimos una reunión con todos los gerentes, incluido Daniel Morón", añadió.

Mosa indicó que Pizarro tendrá una oficina en el Estadio Monumental.