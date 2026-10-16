Silveira llamó a dar vuelta la página tras caída de Colo Colo ante Corinthians: Nos quedan dos finales

Un complejo y amargo inicio de certamen tuvo Colo Colo femenino en la Copa Libertadores 2026 al caer en su debut por el Grupo A por 2-0 frente a Corinthians, monarca vigente del certamen continental que se disputa en Quito, Ecuador.

Consumada la derrota, la estratega brasileña de las albas, Tatiele Silveira, analizó el trámite del compromiso y fue autocrítica respecto al lento arranque de sus dirigidas frente al poderío del "Timao".

"Sabíamos la dificultad, sabíamos que sería un partido durísimo e intentamos prepararlo al máximo. Pero ahora toca dar vuelta la página; no podemos seguir cometiendo los mismos errores", comenzó señalando la DT.

En esa línea, detalló el golpe que significó la apertura de la cuenta: "Siento que nos costó en los minutos iniciales entrar al ritmo del partido. Teníamos que subir un ritmo más y las chicas son súper conscientes de eso. El gol temprano nos cambió la forma y el deseo de jugar más en cancha rival, y ahí tenemos que ajustar, porque sabemos que la diferencia de goles pesa en todos los partidos".

"La Copa no te da tiempo para lamentar"

Pese al traspié, Silveira destacó los momentos en que el "Cacique" logró plasmar su idea de juego y fijó de inmediato la mirada en los próximos desafíos ante Independiente Santa Fe y Caracas FC.

"Buscamos durante el partido asociar un poquito más, que es la forma que nos gusta jugar. Pero ahora hay que sacar todo el aprendizaje de este partido. Nos quedan dos partidos más, entonces vamos a jugarnos dos finales para clasificar", enfatizó.

De cara al próximo cruce ante el cuadro colombiano, la adiestradora cerró con un llamado a la concentración: "No tenemos tiempo, la Copa Libertadores no permite lamentarse. Llegaremos al hotel a descansar, revisar el video para entender lo que pasó y ya quedar 100% enfocadas en Santa Fe. Queremos verlas en su partido ante Caracas para entender cómo juegan con sus refuerzos y plantear nuestro compromiso de la mejor manera".