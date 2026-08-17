Una mermada UC se jugará la vida ante Estudiantes para avanzar a cuartos en la Libertadores

Universidad Católica, mercada con muchas bajas, recibe este martes a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, desde las 20:30 horas (00:30 GMT), en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores, con la misión de llegar a cuartos después de 15 años.

El equipo nacional, dirigido por Daniel Garnero, cosechó un empate 1-1 en el duelo de ida en Argentina y afronta el cierre de la llave con la ventaja de la localía, pero con varias ausencias sensibles, destacando el capitán Fernando Zampedri.

El goleador histórico del equipo anotó el tanto del empate la semana pasada en La Plata, pero quedó fuera de este duelo de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

Tampoco estará Cristián Cuevas, también suspendido; y los lesionados que tiene el equipo, entre ellos Sebastián Arancibia, Juan Francisco Rossel y Juan Ignacio Díaz.

Antes de esta llave, ya estaban fuera Diego Valencia, Tomas Asta-Buruaga y Jeffrey Sekgota.

En duda está Clemente Montes, quien fue operado de su pie derecho a finales de junio y está en la fase final de su recuperación.

Respecto a la condición física del resto del plantel, el equipo no vio acción el fin de semana, ya que postergó su partido con Coquimbo Unido, que también jugará el miércoles por Copa Libertadores, ante Platense.

Para este martes, Garnero formará con Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías (o Gary Medel), Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

Estudiantes, por su lado, llega con mucha confianza, tras haber goleado por 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata el fin de semana.

En la previa, el técnico Alexander Medina anticipó el cruce y afirmó que no van a especular y que "vamos a ir a ganar con inteligencia".

Para el compromiso, Estudiantes jugará con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio; y Guido Carrillo.

El duelo será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.

El ganador de la llave entre la UC y Estudiantes enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians.

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