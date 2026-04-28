Universidad Católica entrenó en el estadio de Emelec para duelo con Barcelona
Los "cruzados" visitan al "ídolo del astillero" este miércoles.
Universidad Católica utilizó este martes las instalaciones del Estadio "George Capwell" de Guayaquil, perteneciente al club Emelec, para preparar su duelo del miércoles ante Barcelona en Copa Libertadores.
El conjunto que dirige Daniel Garnero vivió una sesión de trabajo para ajustar los últimos detalles de cara al compromiso válido por la tercera fecha del Grupo D en el torneo internacional.
El partido está programado para el miércoles 29 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Monumental de la ciudad ecuatoriana.