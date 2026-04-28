Jeanette Vega: Echaron a la directora del Hospital de San Antonio porque se negó a cumplir una orden ilegal

La exministra y subdirectora de Gestión Asistencial del Hospital Claudio Vicuña (HCV) de San Antonio, Jeanette Vega, afirmó en Cooperativa que la directora del recinto, Loreto Maturana, fue desvinculada de su cargo por incumplir la solicitud "ilegal" de renuncia emitida por el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

El caso ha generado amplia polémica luego que dicha petición surgiera por "pérdida de confianza" -según argumentó el Servicio y respaldó la ministra de Salud, May Chomali- hacia Maturana, tras la contratación en la subdirección a Vega, que fue exministra de Desarrollo Social del Gobierno de Boric.

Tras la orden, una veintena de médicos presentaron su renuncia en apoyo a la directora, que también interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para revertir lo que calificó como una decisión "ilegal y arbitraria".

En este contexto, Vega explicó que "los cargos de Alta Dirección Pública (ADP, como la dirección del Hospital de San Antonio), son cargos que se hicieron justamente para evitar que ocurrieran estos hechos ilegales".

"El Servicio Civil hizo todo un proceso para que se elijan los directivos de ADP por concurso, que quedan independientes del poder de turno y que, efectivamente, puedan ser removidos por falta de confianza técnica, pero no política, porque los cargos de confianza política son aquellos designados por los Gobiernos de turno", sostuvo la subdirectora del HCV.

"Por lo tanto, es de toda lógica que un cargo de confianza política se desvincule políticamente, pero no es de toda lógica que un cargo de ADP se desvincule por razones políticas, porque eso es ilegal", aseveró la otrora ministra.

En esta línea, Vega indicó esperar que el recurso presentado por Maturana "se resuelva de manera pronta", y que, "como (su remoción) es una decisión de desvinculación totalmente ilegal, lo que corresponde -y lo que esperamos que ocurra- es que se revierta" en tribunales, agregó.

En tanto, sobre las renuncias presentadas por los médicos en apoyo a la directora, la exministra aseguró que pidió que las pusieran "en pausa" para "poner adelante" la atención y el servicio de salud a la espera de lo que resuelva la Justicia, lo que fue aceptado por los profesionales.

Apuntó contra director Castro y subsecretario Montt

A renglón seguido, la subdirectora del HCV arremetió contra el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Juan Castro, por haber usado el "absurdo" argumento de pérdida de confianza política para despedir a Maturana; y contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, para que se "haga cargo" de la controversia.

"El director del Servicio declaró el miércoles que él había desvinculado a la directora por falta de confianza, por un error político. Dijo que él tenía la mejor opinión técnica mía, pero que esto era un tema y un error político, y por eso se le solicitaba la renuncia a la directora. Entonces, es evidente que es ilegal", sostuvo.

"Yo no creo que la ministra (de Salud, May Chomali) esté respaldando la decisión; creo que, probablemente, no ha sido informada como corresponde. Además, la ministra acá no tiene nada que ver en este tema. La persona que es responsable de las redes asistenciales es el subsecretario de Redes Asistenciales, que es el doctor Julio Montt, y me extraña muchísimo que no haya abierto la boca ni tomado la responsabilidad que le corresponde", disparó Vega.

"Más que una sorpresa, fue un shock (la remoción de la directora). Porque lo que ocurre aquí, en el fondo, es que echan a la directora Maturana porque ella se niega a cumplir una orden ilegal, donde no había un fundamento ni técnico, ni legal, ni ético. Y por esa razón se le echa. Y después, en una cosa que es insólita, el mismo director del servicio (Juan Castro) me dice que mi contrato está ratificado", cuestionó la exministra.

Por último, respecto a su decisión de quedarse en el cargo de subdirectora de Gestión Asistencial, Vega señaló que responde a "tener consistencia frente a un abuso de autoridad": "Lo más simple para mí sería irme, pero si me voy, este sería un abuso de autoridad ante el cual yo cedería. Si renuncio bajo presión política sin causa legal ni acto administrativo fundado, valido exactamente lo que ocurrió".

"En el fondo, valido que en Chile basta una presión mediática de un par de diputados de extrema derecha para remover a un funcionario público de su cargo. Y eso no puede ocurrir, es un precedente gravísimo para cualquier profesional del sistema público que en el futuro sea designado sin el beneplácito político de turno. Por lo tanto, yo tengo una obligación en estos momentos de quedarme, porque -además- la directora me lo pidió. Está en juego la legalidad del sistema ADP por una parte, y está en juego el derecho al trabajo de un funcionario en su expertizaje", cerró.