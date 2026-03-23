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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Alvaro Salas se sumó a los festejos de Wanderers en la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Rey del chiste corto" es un reconocido hincha del cuadro caturro.

[VIDEO] Alvaro Salas se sumó a los festejos de Wanderers en la Libertadores
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El reconocido humorista nacional Alvaro Salas se sumó a los festejos de Santiago Wanderes en la Copa Libertadores y a través de un posteo en su cuenta personal en Instagram saludó al plantel sub 20 del elenco caturro.

"Lo digo al tiro, somos campeones", escribió el "Rey del Chiste Corto" en redes sociales.

"Felicitaciones muchachos sub20!!! Un verdadero orgullo verlos levantar la primera Copa Libertadores", añadió Salas, un acérrimo hincha del cuadro porteño.

Mira acá el video

 

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