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[VIDEO] Coquimbo sorprendió con jugada preparada y Manuel Fernández anotó ante Tolima
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro pirata se puso en ventaja en la Copa Libertadores.
El cuadro pirata se puso en ventaja en la Copa Libertadores.
Coquimbo Unido sorprendió con una jugada preparada en un tiro libre y Manuel Fernández culminó la acción en el área para anotar el 1-0 parcial sobre Deportes Tolima, en el minuto 26 del partido por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.
En el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", se jugó un tiro libre rápido, Benjamín Chandía metió el centro y Fernández remató para desatar la alegría aurinegra.
Revisa el gol de Manuel Fernández para Coquimbo ante Tolima en la Libertadores: