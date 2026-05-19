[VIDEO] Coquimbo sorprendió con jugada preparada y Manuel Fernández anotó ante Tolima

Coquimbo Unido sorprendió con una jugada preparada en un tiro libre y Manuel Fernández culminó la acción en el área para anotar el 1-0 parcial sobre Deportes Tolima, en el minuto 26 del partido por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

En el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", se jugó un tiro libre rápido, Benjamín Chandía metió el centro y Fernández remató para desatar la alegría aurinegra.

Revisa el gol de Manuel Fernández para Coquimbo ante Tolima en la Libertadores: