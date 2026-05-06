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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Dura falta: Cruzeiro quedó con uno menos ante la UC tras la expulsión de Keny Arroyo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La tarjeta roja no se hizo esperar en el Claro Arena.

[VIDEO] Dura falta: Cruzeiro quedó con uno menos ante la UC tras la expulsión de Keny Arroyo
 Captura (ESPN)
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Cruzeiro quedó en desventaja numérica ante Universidad Católica por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, debido a la violenta falta que terminó en expulsión directa de Keny Arroyo.

Corría el minuto 48 cuando el ecuatoriano le entró a Fernando Zuqui con un duro suelazo al tobillo. Pese a los reclamos y el pedido del VAR, la tarjeta roja se mantuvo firme.

- Revisa la jugada:

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