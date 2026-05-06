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[VIDEO] Dura falta: Cruzeiro quedó con uno menos ante la UC tras la expulsión de Keny Arroyo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La tarjeta roja no se hizo esperar en el Claro Arena.
La tarjeta roja no se hizo esperar en el Claro Arena.
Cruzeiro quedó en desventaja numérica ante Universidad Católica por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, debido a la violenta falta que terminó en expulsión directa de Keny Arroyo.
Corría el minuto 48 cuando el ecuatoriano le entró a Fernando Zuqui con un duro suelazo al tobillo. Pese a los reclamos y el pedido del VAR, la tarjeta roja se mantuvo firme.
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