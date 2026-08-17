00:55 -
| Alcalde de Antofagasta: "Tenemos 900 plazas habilitadas para recibir personas en los albergues. Ya hemos recibido grupos familiares, algunos vienen incluso con sus mascotas"
00:55 -
| Alcaldesa de Tocopilla: "Cayeron casi 30 milímetros de agua solo durante la madrugada, algo que supera lo registrado en el aluvión del 2015"
00:54 -
| Tragedia en Taltal: Se reporta una persona fallecida y cuatro lesionados tras el desbarrancamiento de un vehículo durante la madrugada en medio de las intensas precipitaciones.
00:54 -
| Estado de Rutas: Cerradas Ruta 1 (hacia Iquique), Ruta B-26 (acceso Antofagasta) y Cuesta Paposo. Solo la Ruta 5 Norte permanece habilitada como eje principal.
00:17 -
| Ministro Claudio Alvarado confirma evacuación de 2.000 personas en Tocopilla: "Se ordenó la evacuación preventiva en sectores Pacífico Norte, Tres Marías, población Colón y Huella Tres Puntas por activación de quebradas".
23:54 -
| El detalle de la "Alarma meteorológica" que afecta a la Región de Antofagasta:
23:54 -
| Rutas e infraestructura: Interrupciones de tránsito en caminos que conectan Tocopilla, aplicando cortes preventivos y aperturas de ventanas temporales según las condiciones de seguridad
23:53 -
| Suministro Eléctrico: Alrededor de 18 mil clientes se encuentran sin luz, concentrándose la mayor parte (más de 10 mil) en la Región de Arica y Parinacota
23:52 -
| Alerta SAE: Se ha utilizado en ocho oportunidades este lunes para coordinar y reforzar evacuaciones preventivas
23:52 -
| Sistema frontal: Evaluación preliminar de 40 viviendas con daños menores y 21 en proceso de revisión
23:51 -
| Siete personas damnificadas en Tarapacá y 244 albergadas a nivel macrozona
23:47 -
| Sistema frontal: Una persona fallecida en la Región de Antofagasta debido a la caída de rocas en la calzada
23:47 -
| Como resguardo, se inició el traslado de 540 internos del Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta
23:46 -
| Cerca de 2.000 personas evacuadas en Tocopilla por activación de quebradas en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Población Colón y Población Hella Tres Puntas
23:46 -
| Antofagasta: Suspensión de clases en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla
23:46 -
| Tarapacá y Atacama: Suspensión total de clases en ambas regiones
23:45 -
| Arica y Parinacota: Clases suspendidas en toda la región hasta el miércoles
23:45 -
| El evento meteorológico no ha terminado, por lo que autoridades reiteran el llamado a la precaución y a mantenerse informados a través de canales oficiales
23:44 -
| La Dirección Meteorológica de Chile declaró alarma meteorológica por precipitaciones intensas para el litoral y la cordillera de la costa en la Región de Antofagasta (entre Tocopilla y Taltal)