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Tópicos: País | Tiempo

"Alarma meteorológica" por precipitaciones intensas en la Región de Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fenómeno se concentra en los sectores del litoral y la Cordillera de la Costa, entre Tocopilla y Taltal.

Hay clases suspendidas en cinco comunas de la zona, y también en las regiones completas de Arica, Tarapacá y Atacama.
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00:55 - | Alcalde de Antofagasta: "Tenemos 900 plazas habilitadas para recibir personas en los albergues. Ya hemos recibido grupos familiares, algunos vienen incluso con sus mascotas"

00:55 - | Alcaldesa de Tocopilla: "Cayeron casi 30 milímetros de agua solo durante la madrugada, algo que supera lo registrado en el aluvión del 2015"

00:54 - | Tragedia en Taltal: Se reporta una persona fallecida y cuatro lesionados tras el desbarrancamiento de un vehículo durante la madrugada en medio de las intensas precipitaciones.

18/08/2026 - 00:54

00:54 - | Estado de Rutas: Cerradas Ruta 1 (hacia Iquique), Ruta B-26 (acceso Antofagasta) y Cuesta Paposo. Solo la Ruta 5 Norte permanece habilitada como eje principal.

18/08/2026 - 00:54

00:17 - | Ministro Claudio Alvarado confirma evacuación de 2.000 personas en Tocopilla: "Se ordenó la evacuación preventiva en sectores Pacífico Norte, Tres Marías, población Colón y Huella Tres Puntas por activación de quebradas".

23:54 - | El detalle de la "Alarma meteorológica" que afecta a la Región de Antofagasta:

23:54 - | Rutas e infraestructura: Interrupciones de tránsito en caminos que conectan Tocopilla, aplicando cortes preventivos y aperturas de ventanas temporales según las condiciones de seguridad

23:53 - | Suministro Eléctrico: Alrededor de 18 mil clientes se encuentran sin luz, concentrándose la mayor parte (más de 10 mil) en la Región de Arica y Parinacota

17/08/2026 - 23:53

23:52 - | Alerta SAE: Se ha utilizado en ocho oportunidades este lunes para coordinar y reforzar evacuaciones preventivas

23:52 - | Sistema frontal: Evaluación preliminar de 40 viviendas con daños menores y 21 en proceso de revisión

17/08/2026 - 23:52

23:51 - | Siete personas damnificadas en Tarapacá y 244 albergadas a nivel macrozona

23:47 - | Sistema frontal: Una persona fallecida en la Región de Antofagasta debido a la caída de rocas en la calzada

23:47 - | Como resguardo, se inició el traslado de 540 internos del Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta

23:46 - | Cerca de 2.000 personas evacuadas en Tocopilla por activación de quebradas en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Población Colón y Población Hella Tres Puntas

17/08/2026 - 23:46

23:46 - | Antofagasta: Suspensión de clases en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla

23:46 - | Tarapacá y Atacama: Suspensión total de clases en ambas regiones

23:45 - | Arica y Parinacota: Clases suspendidas en toda la región hasta el miércoles

17/08/2026 - 23:45

23:45 - | El evento meteorológico no ha terminado, por lo que autoridades reiteran el llamado a la precaución y a mantenerse informados a través de canales oficiales

23:44 - | La Dirección Meteorológica de Chile declaró alarma meteorológica por precipitaciones intensas para el litoral y la cordillera de la costa en la Región de Antofagasta (entre Tocopilla y Taltal)

17/08/2026 - 23:44
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