00:55 - | Alcalde de Antofagasta: "Tenemos 900 plazas habilitadas para recibir personas en los albergues. Ya hemos recibido grupos familiares, algunos vienen incluso con sus mascotas"

00:55 - | Alcaldesa de Tocopilla: "Cayeron casi 30 milímetros de agua solo durante la madrugada, algo que supera lo registrado en el aluvión del 2015"

00:54 - | Tragedia en Taltal: Se reporta una persona fallecida y cuatro lesionados tras el desbarrancamiento de un vehículo durante la madrugada en medio de las intensas precipitaciones.

00:54 - | Estado de Rutas: Cerradas Ruta 1 (hacia Iquique), Ruta B-26 (acceso Antofagasta) y Cuesta Paposo. Solo la Ruta 5 Norte permanece habilitada como eje principal.

00:17 - | Ministro Claudio Alvarado confirma evacuación de 2.000 personas en Tocopilla: "Se ordenó la evacuación preventiva en sectores Pacífico Norte, Tres Marías, población Colón y Huella Tres Puntas por activación de quebradas".

23:54 - | El detalle de la "Alarma meteorológica" que afecta a la Región de Antofagasta: %uD83D%uDEA8 #ALARMA AAA8/2026

%uD83C%uDF27%uFE0F%uD83C%uDF27%uFE0F #PRECIPITACIONES Intensas



%uD83D%uDCCD En zonas de la región de #Antofagasta

Se estiman entre 15-25 mm%uD83C%uDF27%uFE0F

%uD83D%uDCC5 Validez: Desde la madrugada y noche del martes 18 de #agosto



%u26A0%uFE0F Sigue las recomendaciones de las autoridades @Senapred y recuerda revisar el pronóstico y%u2026 pic.twitter.com/GdfWJG9HUV %u2014 MeteoChile (@meteochile_dmc) August 17, 2026

23:54 - | Rutas e infraestructura: Interrupciones de tránsito en caminos que conectan Tocopilla, aplicando cortes preventivos y aperturas de ventanas temporales según las condiciones de seguridad

23:53 - | Suministro Eléctrico: Alrededor de 18 mil clientes se encuentran sin luz, concentrándose la mayor parte (más de 10 mil) en la Región de Arica y Parinacota

23:52 - | Alerta SAE: Se ha utilizado en ocho oportunidades este lunes para coordinar y reforzar evacuaciones preventivas

23:52 - | Sistema frontal: Evaluación preliminar de 40 viviendas con daños menores y 21 en proceso de revisión

23:51 - | Siete personas damnificadas en Tarapacá y 244 albergadas a nivel macrozona

23:47 - | Sistema frontal: Una persona fallecida en la Región de Antofagasta debido a la caída de rocas en la calzada

23:47 - | Como resguardo, se inició el traslado de 540 internos del Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta

23:46 - | Cerca de 2.000 personas evacuadas en Tocopilla por activación de quebradas en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Población Colón y Población Hella Tres Puntas

23:46 - | Antofagasta: Suspensión de clases en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla

23:46 - | Tarapacá y Atacama: Suspensión total de clases en ambas regiones

23:45 - | Arica y Parinacota: Clases suspendidas en toda la región hasta el miércoles

23:45 - | El evento meteorológico no ha terminado, por lo que autoridades reiteran el llamado a la precaución y a mantenerse informados a través de canales oficiales