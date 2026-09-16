[VIDEO] El penal que falló Memphis Depay en la caída de Corinthians ante Estudiantes

En neerlandés Memphis Depay desperdició la última oportunidad de Corinthians en los cuartos de la Copa Libertadores, al fallar un penal en jugada final del partido contra Estudiantes de La Plata en Brasil.

Cuando Corinthians estaba perdiendo por la mínima, Leandro González Pirez cometió una mano en el área de Estudiantes y el árbitro Jesús Valenzuela cobró el penal, justo cuando se había cumplido el tiempo añadido.

Tras validar el penal en el VAR, Depay tomó la pelota y se paró frente a Fernando Muslera, y con el reloj en el 90+10', la remantó por encima del pórtico, desatando la amargura de Corinthians y el festejo de Estudiantes.

Revisa el penal que perdió Depay: