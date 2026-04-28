[VIDEO] Lo hizo otra vez: Deyverson simuló un golpe del árbitro chileno José Cabero

Durante el partido entre Lanús y Liga de Quito por la tercera fecha de la Copa Libertadores, el árbitro chileno José Cabero fue protagonista de una insólita secuencia con Deyverson.

Corría el minuto 52 cuando varios jugadores se acercaron para reclamar. Cabero bajó su brazo luego de mostrar una tarjeta amarilla al capitán de Lanús Carlos Izquierdoz y el delantero brasileño de Liga aprovechó de simular haber sido golpeado por el juez, cuando todo se trató de un leve roce.

No es la primera vez que Deyverson se roba las miradas por magnificar insólitamente una acción de los árbitros en el marco de la Copa Libertadores.

Ya lo había hecho nada menos que en la final 2021, cuando jugaba para Palmeiras. En aquel duelo ante Flamengo, el futbolista cayó fulminado luego de una palmada en la espalda del referí argentino Néstor Pitana.