[VIDEOS] Conmebol liberó videos del VAR de las polémicas jugadas que marcaron el Boca-Cruzeiro

Luego del polémico partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por Copa Libertadores, Conmebol decidió liberar los audios del VAR para explicar las decisiones del juez Jesús Valenzuela en un gol anulado al cuadro xeneize y un presunto penal a favor de los argentinos sobre el cierre del partido.

En la primera jugada, desde la cabina de La Bombonera se escucha "en la trayectoria, un atacante de casaca azul bloquea el balón con la mano, que se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, por eso es infracción por mano sancionable. Durante el chequeo, el VAR analiza la jugada y considera una infracción de mano sancionable".

Ante ello, el juez determina anular el gol de Miguel Merentiel a los 89 minutos y que significaba el 2-1 para el elenco local.

En la segunda jugada, ya en los descuentos, al jugador Lucas Romero le da la pelota en la mano, lo que generó los reclamos de Boca, pero el VAR desestima un presunto penal explicando que "la posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contexto es hacia afuera".

Ello generó la ira de Leandro Paredes, quien se fue con todo en contra del referí a quien le recriminó sus decisiones. "Es una vergüenza lo que hiciste", fueron parte de las acusaciones más fuertes que se pudo escuchar.

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