Zampedri advirtió a Muslera antes de su gol a Estudiantes: "Le dije 'ojo'"

Fernando Zampedri, delantero argentino y goleador histórico de Universidad Católica, contó que alcanzó a advertir al arquero Fernando Muslera antes de convertir el gol con que la UC igualó ante Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Le dije a Muslera, en la que voy de costado, de allá que del lateral le pegué, le dije 'ojo'. Bueno, y después la otra fue gol", relató el atacante en conversación con TyC Sports, recordando un remate previo con el que ya había probado superar al experimentado portero uruguayo.

Zampedri también explicó que la UC contó con pocas oportunidades para llegar al arco rival y que por eso decidió probar cada vez que tuvo espacio.

"No tuvimos mucha llegada, entonces, bueno, de donde me quedaba había que sacudir", comentó. Entre risas, además, respondió sobre sus visitas a Argentina: "Vengo poco últimamente. Una vez un poquito de lío, otra vez otro poquito y me voy rápido".

Universidad Católica consiguió un empate 1-1 frente a Estudiantes en el Estadio "Jorge Luis Hirschi" de La Plata y dejó abierta la llave para la revancha en Santiago. Zampedri, sin embargo, recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro y quedó suspendido para el duelo de vuelta por acumulación de amonestaciones.