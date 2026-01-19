CAF condenó incidentes y protestas tras la final de la Copa de Africa

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó este lunes en un comunicado el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y entrenadores durante la final de la Copa de África, disputada este domingo en Rabat entre Marruecos y Senegal.

La CAF no nombró expresamente a la delegación senegalesa, que retiró a sus jugadores del campo después de que el árbitro congoleño Ndala Ngambo señaló un polémico penal en el minuto 95 de partido, mientras un grupo de hinchas de los Leones de Teranga trataron de invadir el terreno de juego.

El encuentro, que Senegal ganó 1-0 en el alargue, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con un penal concedido al equipo marroquí, y que, posteriormente falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.

En su nota, la CAF rechazó firmemente cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examinará todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables.