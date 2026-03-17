Copa de Africa: La CAF le quitó el título a Senegal por abandono en la final y se lo dio a Marruecos

La Confederación africana de fútbol (CAF) tomó una polémica decisión este martes y anuló el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones, quitándole el título a Senegal, por el abandono que hizo en cancha en la final disputada el 18 de enero en Rabat, y declaró a Marruecos campeón por secretaría, con resultado por 3-0.

De acuerdo al comunicado de la CAF, la decisión, casi dos meses después de la controversial final, fue por la reacción de los jugadores de Senegal, que dejaron el terreno de juego en señal de protesta por el arbitraje.

En esa final, en el minuto 90+8', con el marcador igualado sin goles, el juez cobró un penal a favor de Marruecos, por un agarrón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz, una acción revisada en el VAR.

Esto provocó que Senegal dejara el juego por más de 10 minutos, y regresaron al terreno de juego por petición de su capitán, Sadio Mané.

Cuando volvieron a la cancha, se ejecutó el penal y ocurrió el "milagro": El arquero Edouard Mendy atajó el disparo de Brahim Díaz, y con el empate el partido se fue al alargue; y en el tiempo extra, Pape Gueye anotó el gol del triunfo en cancha para Senegal.

Esta decisión de anular el resultado de la final fue por un reclamo que interpuso la Federación de Marruecos ante la CAF, pidiendo la aplicación de los artículos 82 y 84, por abandono en el partido.