Costa de Marfil y Argelia avanzaron a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones

Costa de Marfil y Argelia se convirtieron en las últimas selecciones en avanzar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones este martes, tras imponerse en sus respectivos encuentros de octavos.

Argelia logró un trabajado triunfo por 1-0 en el alargue ante República Democrática del Congo en el Estadio Príncipe Moulay El Hassan de Rabat, gracias al agónico gol de Adil Boulbina en el minuto 119'.

Por su parte, Costa de Marfil, campeón defensor, fue ampliamente superior y batió 3-0 a Burkina Faso en el Estadio de Marrakech, gracias a los tantos de Amad Diallo (20'), Yan Diomande (32') y Bazoumana Touré (87').

En cuartos de final, Argelia se medirá ante Nigeria el sábado 10 de enero a las 13:00 horas (16:00 GMT), mientras que Costa de Marfil hará lo mismo ante Egipto el mismo día a las 16:00 horas (19:00 GMT).