Egipto logró un trabajado triunfo ante Benín y avanzó a los cuartos de final de la Copa de África

Egipto sufrió pero venció en el alargue a Benín por 3-1 en el estadio Adrar de Agadir, en Marruecos y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones.

En el tiempo complementario, Marwan Ateya abrió la cuenta para los faraones, pero Jodel Dossou forzó el tiempo extra con el empate para Benin (83').

En el alargue, finalmente fue Egipto el que impuso su dominio, con los tantos de Yasser Ibrahim (97´) y la estrella Mohamed Salah (120+4').

Con este resultado, la selección de Egipto se enfrentará ante el ganador entre Costa de Marfil y Burkina Faso, el día sábado 10 de enero a las 16:00 horas (19:00 GMT) por el pase a la fase de los ocho mejores.

Por su parte Benín se despidió del torneo africano, con un solo triunfo en fase de grupos ante Botswana por la cuenta mínima.