Gobierno de Senegal exigió investigar a la CAF por corrupción tras decisión sobre la Copa Africana

El Gobierno de Senegal se sumó al rechazo por la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de declarar campeón continental a Marruecos de forma administrativa, sumándose al reclamo de su Federación de Fútbol advirtiendo acciones legales para que se "haga justicia".

"Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo", indicó un comunicado firmado por la portavoz del Gobierno, Marie Rose Khady Fatou Faye.

En el escrito, el Ejecutivo senegalés incluso "exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF".

Además, "recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y se restablezca la primacía de los resultados deportivos".

"Esta decisión, sin precedentes y de suma gravedad, contradice directamente los principios fundamentales de la ética deportiva, entre los que destacan la imparcialidad, la lealtad y el respeto por la verdad del juego. Se deriva de una interpretación manifiestamente errónea del reglamento, lo que conlleva una decisión flagrantemente ilegal y profundamente injusta", argumentó Senegal como país.

El Gobierno estima que, "al poner en tela de juicio un resultado alcanzado al final de un partido disputado y ganado correctamente, de acuerdo con las reglas del juego, la CAF socava gravemente su propia credibilidad y la legítima confianza que el pueblo africano deposita en las instituciones deportivas continentales".

Esta escalada política tras la decisión de la CAF se suma a la postura de la Federación Senegalesa de Fútbol a llevar el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), junto a la negativa a devolver los premios y trofeo hasta agotar las instancias legales.