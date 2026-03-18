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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Naciones de Africa

Senegal apelará la decisión de la CAF tras declarar a Marruecos campeón de la Copa de Africa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

La Federación anunció que llegarán incluso al TAS para abordar la situación.

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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) presentará un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeona a la selección de Marruecos, según informó la entidad.

En un comunicado emitido este miércoles, un día después que se conociese la decisión de la CAF, la FSF señaló que "denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano".

"Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana", en Suiza, subrayó el organismo rector del fútbol senegalés en respuesta a la decisión anunciada este martes por la CAF.

Cabe recordar que la final terminó en escándalo cuando el plantel de Senegal, indignado por el arbitraje, decidió retirarse a los vestuarios antes del pitazo final.

Aunque en cancha la situación quedó en incertidumbre y el partido terminó siendo ganado por los senegaleses, la CAF determinó finalmente que la acción constituye una renuncia al partido, aplicando el reglamento en favor de Marruecos tras semanas de deliberación.

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