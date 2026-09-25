Gol a los cinco minutos y una grosera salida de Vozinha: Cabo Verde perdió ante Mali
El arquero de Colo Colo la pasó mal en el comienzo de la ventana internacional.
El arquero de Colo Colo la pasó mal en el comienzo de la ventana internacional.
Vozinha tuvo una negativa jornada junto a la selección de Cabo Verde en el inicio de las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, con una derrota por 3-1 en su visita a Mali.
A los cinco minutos de juego el arquero de Colo Colo fue fulminado por un potente y colocado remate de Tia Martial.
Aunque Sidny Lopes Cabral empató rápido, a los 10', Mali recuperó la ventaja a los 39' gracias a Nene Dorgeles.
En los 51', Vozinha hizo una mala salida del área que costó el 3-1 final: El portero corrió para controlar de pecho, pero la perdió y Dorgeles anotó su segunda cifra personal aprovechando el arco desprotegido.
De esta manera, Cabo Verde se sumó a Liberia como los elencos del Grupo K que iniciaron con derrota. En el próximo partido los "Tiburones Azules" recibirán a Ruanda, el martes 29 de septiembre a las 13:00 horas (16:00 GMT).