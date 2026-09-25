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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Naciones de Africa

Gol a los cinco minutos y una grosera salida de Vozinha: Cabo Verde perdió ante Mali

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero de Colo Colo la pasó mal en el comienzo de la ventana internacional.

Gol a los cinco minutos y una grosera salida de Vozinha: Cabo Verde perdió ante Mali
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Vozinha tuvo una negativa jornada junto a la selección de Cabo Verde en el inicio de las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, con una derrota por 3-1 en su visita a Mali.

A los cinco minutos de juego el arquero de Colo Colo fue fulminado por un potente y colocado remate de Tia Martial.

Aunque Sidny Lopes Cabral empató rápido, a los 10', Mali recuperó la ventaja a los 39' gracias a Nene Dorgeles.

En los 51', Vozinha hizo una mala salida del área que costó el 3-1 final: El portero corrió para controlar de pecho, pero la perdió y Dorgeles anotó su segunda cifra personal aprovechando el arco desprotegido.

De esta manera, Cabo Verde se sumó a Liberia como los elencos del Grupo K que iniciaron con derrota. En el próximo partido los "Tiburones Azules" recibirán a Ruanda, el martes 29 de septiembre a las 13:00 horas (16:00 GMT).

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