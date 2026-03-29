La CAF respetará "cualquier decisión tomada por el TAS" respecto a final de la Copa Africana

"Respetaremos cualquier decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)" sobre la decisión de revocar la Copa África a Senegal, afirmó el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe.

Motsepe se expresó así en una rueda de prensa en El Cairo tras la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF celebrada este domingo en la capital egipcia.

En este contexto, Motsepe indicó a la prensa que respecto a este caso "no podemos decir nada que no hayamos dicho ya", dando a entender que hasta que haya una decisión del tribunal, no seguirá profundizando en este asunto.

"Somos 54 federaciones de todo el continente, debemos seguir adelante, trabajando en mejorar el fútbol africano", afirmó.

Además de tratar el tema de Senegal, Montsepe anunció mejoras en los estatutos y reglamentos de la CAF para "reforzar la confianza en los árbitros, los operadores del VAR y los órganos judiciales de la organización".

Según un comunicado dirigido a la prensa, publicado hoy por la CAF con motivo de dichos cambios, "las mejoras garantizarán también que los incidentes que tuvieron lugar en la final de la Copa Africa de Marruecos 2025 no vuelvan a repetirse".

El presidente de la CAF emitió estas declaraciones después de que el pasado 17 de marzo la entidad que dirige retirase a Senegal el título de campeón de África para entregárselo al otro finalista, Marruecos.

La Federación de Fútbol de Senegal calificó esta decisión como "el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte" y recurrió al TAS, del que espera una resolución para el mes de julio, según anunció el pasado jueves.

La modificación del resultado de la final de la Copa África se acoge a la infracción del reglamento de competición que, según la CAF, cometió la selección senegalesa al abandonar momentáneamente el terreno de juego durante la prórroga del partido, como protesta por un penalti favorable a Marruecos cuando ambos equipos seguían empatados 0-0.

Aunque los marroquíes fallaron el penalti y acto seguido recibieron un gol que les hizo perder el partido en el campo, el resultado oficial del encuentro es por el momento el 3-0 administrativo favorable a Marruecos decretado por la CAF, a la espera de que el TAS resuelva el recurso de Senegal, cuya federación sigue celebrando el título revocado.