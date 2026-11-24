La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó su "asombro y protesta" después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmara a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones, anulando la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que había entregado el título a Marruecos por secretaría.

En un comunicado, la entidad marroquí cuestionó que el tribunal no considerara las posibles irregularidades que denunció durante el procedimiento y apuntó a un supuesto contacto entre el árbitro alemán Ulrich Haas, integrante del panel del TAS, y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, ocurrido 48 horas antes de conocerse la resolución.

La FRMF sostuvo que estos antecedentes debieron tener consecuencias jurídicas por su posible impacto en la integridad del proceso.

Además, Marruecos acusó que el fallo no tomó en cuenta las orientaciones de la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) sobre el abandono del terreno de juego sin autorización arbitral. Según su interpretación, Senegal infringió los artículos 82 y 84 del reglamento de la competición cuando sus jugadores abandonaron temporalmente la cancha en protesta por un penal sancionado en su contra durante la final del pasado 18 de enero.

Ante esta situación, la federación anunció su intención de agotar "todas las vías de recurso jurídicas posibles" para impugnar la resolución. El TAS había decidido por unanimidad restituir el triunfo por 1-0 conseguido por Senegal en el tiempo suplementario, dejando sin efecto el resultado administrativo de 3-0 que la CAF otorgó a Marruecos en marzo.

La polémica se originó cuando prácticamente todo el plantel senegalés, con excepción de su capitán Sadio Mané, abandonó la cancha tras el cobro de un penal para Marruecos. Los futbolistas regresaron posteriormente, los locales desperdiciaron el lanzamiento y Pape Gueye marcó el gol que le entregó el título a Senegal durante el alargue.