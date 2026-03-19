Marruecos defendió título obtenido "por secretaría": El objetivo es exigir el respeto a las normas

Luego de la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de revertir el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, retirándole el trofeo a Senegal para proclamar campeón a Marruecos tras un fallo administrativo, el fútbol norafricano emitió un comunicado para explicar su decisión de apelar el resultado en cancha.

"Su enfoque nunca ha tenido como objetivo cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición", señaló el ente rector del fútbol marroquí, intentando bajar la tensión tras la resolución del Comité de Apelación.

En esa línea, añadieron que su intención es "garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas", cerrando con una felicitación general a los participantes.

También reafirmaron su compromiso con la transparencia y el orden institucional, en un mensaje que intentó bajar la tensión generada: "La Federación reafirma su compromiso de respetar las normas, garantizar la claridad en el marco competitivo y mantener la estabilidad en las competiciones africanas", expresó.