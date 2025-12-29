Síguenos:
Marruecos goleó a Zambia y avanzó en la Copa Africana como puntero de grupo

La selección de Marruecos ratificó su clasificación a octavos de final de la Copa Africana de Naciones tras golear por 3-0 a Zambia y acabar como puntero del Grupo A.

Los anfitriones y máximos favoritos al título vencieron gracias a un doblete de Ayoub El Kaabi (9', 50') y un gol de Brahim Díaz (27').

Así, Marruecos avanzó con siete puntos, acompañado a la siguiente fase por Mali, que sacó pasajes con un empate 0-0 para eliminar a Comoras por un punto (3 contra 2).

