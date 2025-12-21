Marruecos inauguró la Copa Africana de Naciones con triunfo ante Comoras

En un partido muy competido, la selección marroquí, sufrió más de lo esperado para doblegar por 2-0 a Comoras en el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones 2025, que se disputa justamente en Marruecos.

Los problemas se sucedieron para el conjunto marroquí con la lesión del central Romain Saiss, que se retiró lesionado y entre lágrimas en el minuto 18.

Con el dominio de la posesión pero sin crear ocasiones claras de gol, los de Walid Regragui se retiraron a vestuarios con 0-0, frente a un elenco comorense que gozó de buenas oportunidades y sorprendió con un gran nivel en el Estadio "Príncipe Moulay Abdellah" de Rabat.

Iniciado el complemento, Brahim Díaz tardó diez minutos en rematar para abrir la cuenta, junto a los marcadores del torneo. Comoras trató de salir a la contra, pero sus pocas oportunidades fueron bien frustradas por Yassine Bono.

El delirio en la grada local llegó en el minuto 74, con el espectacular 2-0 anotado por Ayoub El Kaabi mediante una chilena tras el centro de Anass Salah-Eddine.

Así, los "Leones del Atlas" arrancaron con los tres puntos en una edición de la Copa Africana que los ubica como favoritos a sumar su segunda estrella continental, tanto por la localía como el nivel de su equipo.