Sadio Mané tras el título con Senegal: Me encantaría seguir, pero esta es mi última Copa África

Un destacado Sadio Mané se tomó el tiempo luego de conquistar la Copa Africana de Naciones junto a Senegal y reiteró que está será su última participación en el torneo, el cual también conquistó en 2021.

"Me encantaría seguir, pero ésta es mi última Copa África", fueron las palabras del delantero en zona mixta luego de que su selección se impusiera a Marruecos, combinado anfitrión del certamen.

Seguido a ello, el jugador de Al Nassr lamentó la polémica: "El fútbol africano no se merecía un final así. Estamos progresando mucho y todo el mundo nos estaba viendo. Por eso, pedí a mis compañeros para volver al campo. Les dije: 'ganamos como hombres; perdemos como hombres'".

Finalmente, Mané detalló de como animó a sus compañeros: "El árbitro puede equivocarse, y no es justo juzgarlo. Y lo más importante, lo hice por la gente de todo el mundo que quería ver el partido. La decisión de entrar fue tomada por todos al final, pero yo les insistí de volver al campo".