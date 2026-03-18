Seleccionado de Senegal ironizó con despojo del título: Les pido a los de Marruecos una foto así

En un fallo sin precedentes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) despojó del título de la Copa de África a Senegal dos meses después de la final ante Marruecos debido a que el equipo se retiró de la cancha antes de terminar el partido en señal de protesta.

El fallo llega dos meses después de la final, basándose en que los jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego antes de que terminara el tiempo reglamentario, como protesta por un polémico cobro arbitral, tras lo cual retornaron para terminar ganando el partido en la agonía.

La noticia no cayó nada bien en el plantel de los "Leones de la Teranga", y quien lideró las críticas fue el volante Pathé Ciss. A través de sus redes sociales, el actual jugador de Rayo Vallecano disparó con ironía y dureza contra la resolución y contra sus pares marroquíes.

"Le pido a alguien de Marruecos que me envíe una foto así (con el trofeo) lo antes posible", lanzó Ciss en una de sus historias, burlándose de la forma en que su rival obtuvo el campeonato.

Pero no se quedó ahí. Ante la decisión administrativa de modificar el resultado del encuentro, el mediocampista subió el tono y tildó de "llorones" a los nuevos campeones: "Pueden añadir tres goles más a favor de los llorones", fustigó en relación al 3-0 que otorgó la CAF al cuadro norafricano.

Cabe recordar que la final terminó en escándalo cuando el plantel de Senegal, indignado por el arbitraje, decidió retirarse a los vestuarios antes del pitazo final. Aunque en cancha la situación quedó en incertidumbre, la CAF determinó finalmente que la acción constituye una renuncia al partido, aplicando el reglamento en favor de Marruecos tras semanas de deliberación.