Senegal se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer a Marruecos en la final

Senegal se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos en alargue de la final, disputada en el Estadio Principe Moulay Abdallah, durante este domingo.

En un duelo muy parejo durante todo el tiempo reglamentario, la polémica se apoderó de los últimos minutos del encuentro. El árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo cobró un penal a favor de Marruecos en el minuto 90+8' (tras revisión del VAR por un agarrón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz).

Esto provocó que los jugadores senegaleses abandonaran la cancha en señal de protesta. Sin embargo, gracias al llamado de su capitán Sadio Mané, quien convenció a sus compañeros de regresar, el equipo retornó al campo de juego.

El atacante Brahim Díaz se hizo cargo del penal, pero intentó picar al estilo 'Panenka', pero el guardameta Édouard Mendy adivinó la intención, se quedó parado en el centro del arco y lo controló sin problemas, obligando a jugar un alargue de 30 minutos.

En el tiempo suplementario, Senegal se hizo fuerte y abrió el marcador con un espectacular remate desde fuera del área de Pape Gueye (94'), manteniendo la ventaja hasta el final de los 30 minutos adicionales.

¿Cuántas Copas de Africa ha ganado Senegal?

De esta forma, los Leones de la Teranga" se llevaron su segundo título de la Copa Africana de Naciones, tras el conseguido en 2021.

Egipto lidera el palmarés con siete títulos; seguido por Camerún (5), Ghana (4), Nigeria (3), Costa de Marfil (3), Argelia (2), RD Congo (2) y Zambia, Túnez, Marruecos, Sudán, Sudáfrica, Etiopía y Congo, todos con uno.