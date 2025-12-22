Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Naciones de Africa

[VIDEO] Gol agónico y lesión: La peligrosa celebración en la Copa Africana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Patson Daka encendió las alarmas en el debut por el torneo.

Zambia logró rescatar un 1-1 ante Mali en su estreno por la Copa Africana de Naciones 2025, pero tuvo un accidentado festejo tras la conquista decisiva en el tiempo agregado.

Patson Daka empató a los 90+2' e intentó hacer una arriesgada pirueta, pero falló y terminó doblándose el cuello en la caída, zafando de una tragedia.

El delantero fue trasladado a un centro de salud para realizar los exámenes de rigor.

- Revisa la secuencia:

