[VIDEO] Gol agónico y lesión: La peligrosa celebración en la Copa Africana
Patson Daka encendió las alarmas en el debut por el torneo.
Zambia logró rescatar un 1-1 ante Mali en su estreno por la Copa Africana de Naciones 2025, pero tuvo un accidentado festejo tras la conquista decisiva en el tiempo agregado.
Patson Daka empató a los 90+2' e intentó hacer una arriesgada pirueta, pero falló y terminó doblándose el cuello en la caída, zafando de una tragedia.
El delantero fue trasladado a un centro de salud para realizar los exámenes de rigor.
- Revisa la secuencia: