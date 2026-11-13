Vozinha y Cabo Verde recuperaron terreno en las clasificatorias de la Copa de Africa con sólido triunfo
El elenco isleño sumó sus primeros tres puntos en el camino al torneo.
El elenco isleño sumó sus primeros tres puntos en el camino al torneo.
El portero de Colo Colo Vozinha y su selección de Cabo Verde recuperaron terreno en las Clasificatorias a la próxima Copa de Africa de 2027 luego de ser titular en el triunfo por 4-2 ante Liberia en la fecha 3 del certamen.
En el Estadio Nacional de Praia, el arquero fue titular y jugó los 90 minutos en una victoria que se comenzó a cimentar gracias al gol tempranero de Ayoni Santos (5').
El empate transitorio de Franklin Nyenetue (36') no amilanó al elenco mundialista, que reaccionó con anotaciones de José Tavares (38') y Dailon Livramento (43').
Cuando el partido finalizaba, Derensili Sanches aumentó para el elenco caboverdiano y Ayouba Kosiah venció a Vozinha desde el punto penal para descontar en el marcador.
Con este resultado, Cabo Verde sumó sus primeros tres puntos y se ubicó tercero a la espera de jugar el próximo lunes ante este mismo rival como visitante.