Vozinha y Cabo Verde recuperaron terreno en las clasificatorias de la Copa de Africa con sólido triunfo

El portero de Colo Colo Vozinha y su selección de Cabo Verde recuperaron terreno en las Clasificatorias a la próxima Copa de Africa de 2027 luego de ser titular en el triunfo por 4-2 ante Liberia en la fecha 3 del certamen.

En el Estadio Nacional de Praia, el arquero fue titular y jugó los 90 minutos en una victoria que se comenzó a cimentar gracias al gol tempranero de Ayoni Santos (5').

El empate transitorio de Franklin Nyenetue (36') no amilanó al elenco mundialista, que reaccionó con anotaciones de José Tavares (38') y Dailon Livramento (43').

Cuando el partido finalizaba, Derensili Sanches aumentó para el elenco caboverdiano y Ayouba Kosiah venció a Vozinha desde el punto penal para descontar en el marcador.

Con este resultado, Cabo Verde sumó sus primeros tres puntos y se ubicó tercero a la espera de jugar el próximo lunes ante este mismo rival como visitante.