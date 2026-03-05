América de Cali avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Bucaramanga

América de Cali avanzó a la fase grupal de la Copa Sudamericana, tras remontar y vencer por 2-1 a Atlético Bucaramanga en el Estadio "Pascual Guerrero".

Bucaramanga abrió la cuenta con gol de Fabián Sambueza (23'), pero el cuadro escarlata lo dio vuelta con un penal de Yeison Guzmán (45+3') y un tanto de Jhon Palacios (55').

En paralelo a este compromiso, también clasificó a la siguiente fase Cienciano de Perú, tras igualar 1-1 con Melgar y ganar por 5-4 los lanzamientos penales.

Kevin Becerra abrió la cuenta para el cuadro de Cusco, mientras que Elías Ramos lo igualó para los de Arequipa.

En la tanda de penales, Bernardo Cuesta de Melgar fue el único que falló su ejecución.