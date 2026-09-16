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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Atlético Mineiro logró épica remontada y eliminó en los penales a Santos de la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "Galo" ahora espera rival entre Montevideo City Torque y Cienciano.

Atlético Mineiro logró épica remontada y eliminó en los penales a Santos de la Sudamericana
 EFE
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Atlético Mineiro remó desde atrás para lograr una épica remontada en la que venció por 4-2 a Santos en la Arena MRV, igualando 4-4 el marcador global e imponiéndose por 3-1 en penales para asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El conjunto de Belo Horizonte arrancó de forma inmejorable el encuentro gracias a una conquista de Bernard (1'). Posteriormente aunque Lyanco anotó en contra (28'), un eficaz doblete de Reinier (20' y 41') dio la paridad al resultado con un 3-3 antes del descanso.

En un parejo complemento, no fue hasta el cierre que Gabriel Barbosa (72') movió las cosas a favor de la visita, pero una aparición agónica de Tomás Cuello (90+2') salvó al "Galo" y envió el partido a la definición de los doce pasos.

Para los penales, el espigado portero Gabriel Delfim se hizo gigante y detuvo con soberbia los disparos de Barbosa, João Schmidt y Arthur, permitiendo que Thiago Borbas sentenciara el triunfo pese al disparo detenido a Fred.

Con la alegría de la victoria, Atlético Mineiro esperará rival en semifinales entre Montevideo City Torque y Cienciano, que definirán su serie este jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Centenario tras un 2-0 en la ida a favor de los peruanos.

 

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