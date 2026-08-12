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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Atlético Mineiro pegó ante Bragantino y sacó ventaja en los octavos de la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante argentino Tomás Cuello marcó las diferencias.

Atlético Mineiro pegó ante Bragantino y sacó ventaja en los octavos de la Sudamericana
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Atlético Mineiro dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por 0-1 a RB Bragantino en el Estadio Nabi Abi Chedid.

En un encuentro parejo, el desnivel llegó gracias a la aparición del atacante argentino Tomás Cuello (72'), quien aprovechó una habilitación de Igor Gomes para sacar un remate que se desvió en el portero Cleiton.

Con este resultado, el actual subcampeón del torneo definirá la serie en casa este próximo miércoles 19 de agosto, a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), donde le bastará un empate para avanzar. 

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