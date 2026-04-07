Audax desafía la jerarquía de Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

Audax Italiano pondrá a prueba toda la jerarquía del multicampeón Olimpia de Paraguay este miércoles, jornada en la que ambos se vean las caras en La Florida a eso de las 20:00 horas (00:00 GMT) por su estreno en el Grupo G de la Sudamericana.

El elenco nacional asume este desafío luego de despachar a Cobresal en la ronda previa y, aunque llega con un precedente de dos derrotas consecutivas en el plano local, los dirigidos por Gustavo Lema tienen un buen registro que los hace mantener cuatro triunfos como local en sus seis presentaciones de 2026.

En tanto, los dirigidos por Pablo "Vitamina" Sánchez despacharon por la mínima a Trinidense para instalarse en un grupo donde figuran Vasco da Gama y Barracas Central. Asomando como uno de los favoritos, cargan con la presión de traducir el rendimiento que los ubica líderes en el Torneo Apertura de su país.

Con arbitraje del uruguayo Andres Matonte, todos los detalles de este interesante compromiso lo podrás seguir gracias al Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.