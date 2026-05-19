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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Audax Italiano doblegó a Barracas Central y encendió la ilusión en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro argentino quedó sin chances de clasificar en el torneo.

Audax Italiano doblegó a Barracas Central y encendió la ilusión en la Sudamericana
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Audax Italiano impuso sus condiciones este martes en el Bicentenario de La Florida y encendió la ilusión por avanzar en la Copa Sudamericana, tras vencer por 2-0 y eliminar a Barracas Central en la quinta fecha del Grupo G.

Los dirigidos por Gustavo Lema golpearon a los argentinos al final del primer tiempo, con gol de Daniel Piña (45'), y quedaron además en ventaja numérica en la segunda parte, por una burda expulsión de Gonzalo Morales, quien le pegó un manotazo a Enzo Ferrario (53').

Finalmente, cuando Barracas buscaba con todo el empate para evitar la eliminación, llegó el gol de Diego Coelho, para cerrar la victoria por 2-0 (88').

Al final del encuentro, el arquero Tomás Ahumada atajó un balón y se acostó con gesto burlesco en el césped, desatando la molestia de los trasandinos, eliminados del torneo.

El cuadro itálico quedó con siete puntos en el tercer puesto, con opciones de clasificar en la última jornada del grupo, que se jugará la próxima semana, cuando enfrente a Olimpia en Paraguay.

Vasco y Olimpia también están igualados con siete positivos, aunque jugarán este miércoles en Asunción, para definir el liderato del grupo en esta penúltima fecha.

Barracas, en cambio, quedó con tres unidades, sin chances de alcanzar los primeros puestos del Grupo G.

En la última fecha, Audax visitará a Olimpia el miércoles 27 de mayo; y Barracas hará lo propio con Vasco da Gama en Brasil, en esa misma jornada.

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