Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
Boca de Palacios y Alarcón cayó con Vasco en las semis de ida por la Copa Sudamericana
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Después de eliminar a Sao Paulo en cuartos, Boca Juniors de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón vuelve a citarse con un brasileño en semis de la Copa Sudamericana al recibir a Vasco da Gama por la ida en La Bombonera.
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0-1: 25' Adson (VAS)