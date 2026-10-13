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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Boca de Palacios y Alarcón cayó con Vasco en las semis de ida por la Copa Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl.

Boca de Palacios y Alarcón cayó con Vasco en las semis de ida por la Copa Sudamericana
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Después de eliminar a Sao Paulo en cuartos, Boca Juniors de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón vuelve a citarse con un brasileño en semis de la Copa Sudamericana al recibir a Vasco da Gama por la ida en La Bombonera.

Sigue el partido en vivo y online por Cooperativa.cl:

  • Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama. Finalizado. La Bombonera.

0-1: 25' Adson (VAS)

Formaciones: Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Boca Juniors (DT: Rodolfo Arruabarrena) 4-3-3
1 Á. Montero
17 L. Lozano
2 L. Lollo
42 F. Herrera
3 L. Blanco [C]
25 S. Ascacíbar
11 Á. Romero
15 W. Alarcón
22 S. Villa
18 M. Delgado
19 L. Flores
30 E. Valencia
7 C. Palacios
16 Merentiel
Vasco da Gama (DT: Pedro Emanuel) 4-1-4-1
19 B. Duarte
20 Brenner
28 Adson
3 Tchê Tchê
22 A. Lescano
83 R. Rique
23 T. Mendes [C]
11 A. Gómez
5 S. Sosa
55 G. Pereira
96 P. Henrique
2 P. Rodríguez
4 A. Saldivia
30 R. Renan
66 Cuiabano
1 L. Jardim
Copa Sudamericana - Cuadro de Desarrollo
Octavos de final
Olimpia 0 1 1
Vasco da Gama 0 4 4
River Plate 0 1 1(7)
Santa Fe 0 1 1(8)
São Paulo 1 3 4
Bolívar 1 1 2
Recoleta 1 0 1
Boca Juniors 3 4 7
Torque 1 2 3
Tigre 0 1 1
Botafogo 1 1 2
Cienciano 6 0 6
Atlético Mineiro 1 2 3
Bragantino 0 2 2
Macará 1 0 1
Santos 2 0 2
Cuartos de final
Vasco da Gama 0 2 2
Santa Fe 0 0 0
São Paulo 0 1 1
Boca Juniors 1 1 2
Torque 0 3 3
Cienciano 2 0 2
Atlético Mineiro 0 4 4(3)
Santos 2 2 4(1)
Semifinales
Vasco da Gama - - -
Boca Juniors - - -
Torque - - -
Atlético Mineiro - - -
Final
Por definir      
Por definir      

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