Boca Juniors batió a Sao Paulo y sueña con avanzar a semifinales de la Sudamericana

Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en la banca, venció por 1-0 a Sao Paulo este martes en La Bombonera, en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, y encendió el sueño de clasificar a semifinales.

El partido, que fue arbitrado por el chileno Piero Maza, fue parejo en Buenos Aires, aunque fueron los pupilos de Rodolfo Arruabarrena quienes aprovecharon sus opciones para tomar ventaja en la llave.

El único gol del partido llegó en el minuto 51, anotado por el delantero uruguayo Miguel Merentiel, tras un rebote y rematar dos veces en el área.

Palacios y Alarcón, en tanto, se quedaron todo el partido en la banca de suplentes, sin sumar minutos.

Piero Maza, por su lado, tuvo un correcto arbitraje, teniendo como gran incidencia una tarjeta roja a Domingos Duarte, por una supuesta falta a Leandro Paredes, aunque después rectificó y anuló la expulsión tras revisar el VAR.

La revancha entre Boca y Sao Paulo se jugará la próxima semana, el martes 15 de septiembre en Morumbí, y el ganador de la llave se enfrentará en semifinales con el vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.