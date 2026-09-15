Boca Juniors eliminó a Sao Paulo y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors, con Carlos Palacios y Williams Alarcón como suplentes, clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, tras empatar 1-1 con Sao Paulo en Morumbí y ganar por 2-1 la llave global de cuartos de final.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena había ganado la ida en La Bombonera y afrontó el partido con el objetivo de sostener esa ventaja, y jugó un partido inteligente en el recinto del tricolor paulista.

El primer tiempo fue deslucido para ambos conjuntos, con Boca Juniors interrumpiendo de forma constante las intenciones ofensivas de los locales.

En el complemento, el guión cambió, ya que Sao Paulo se adueñó de la posesión, pero Boca aprovechó una desatención en la mitad de la cancha para generar la jugada del gol.

Tras recuperar el balón, se armó una buena jugada colectiva y Leonel Flores asistió a Leandro Lozano, quien enfiló hacia el área y soltó un zurdazo para desatar el festejo xeineze (60').

En el minuto 69, Sao Paulo lamentó un gol anulado de Ryan Francisco, que fue invalidado por fuera de juego milimétrico revisado en el VAR, una decisión que generó la furia de jugadores, cuerpo técnico e hinchas del tricolor paulista.

Después de varios intentos, Sao Paulo logró igualar las cifras y encender las emociones Morumbí, con un cabezazo anotado por Domingos Duarte tras un centro en un tiro libre (88').

Finalmente, Sao Paulo insistió, pero se quedó sin tiempo para volver a batir a la defensa de Boca, que aguantó el asedio para quedarse con el pasaje a semifinales.

Apenas sonó el pitazo, la tensión se elevó en la cancha de Morumbí, los jugadores de Sao Paulo buscando con molestia al capitán de Boca, Leandro Paredes, aunque la situación no pasó a mayores.

Por el lado de los chilenos, tanto Palacios como Alarcón se quedaron en el banco, sin sumar minutos en este duelo de revancha en Morumbí.

En semifinales, Boca Juniors enfrentará a otro equipo brasileño, Vasco da Gama, que eliminó en cuartos de final a Independiente Santa Fe.

La ida de semifinales de la Sudamericana se disputará entre el 13 y 14 de octubre, mientras que los duelos de revanchan serán una semana después.