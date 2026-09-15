Con el objetivo de analizar el escenario internacional y coordinar las prioridades diplomáticas del país, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó la segunda sesión del Consejo de Excancilleres.

La cita, que se extendió por más de dos horas en la sede del Ministerio, contó con la presencia de Teodoro Ribera, Ignacio Walker, José Miguel Insulza, Alfredo Moreno, Alberto Van Klaveren, Mariano Fernández y Hernán Felipe Errázuriz, además de las participaciones telemáticas de Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero y Juan Gabriel Valdés.

Al término del encuentro, el canciller Pérez Mackenna enfatizó que "el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una mirada de Estado, de largo plazo, y cada uno de nosotros construye sobre lo que ya ha construido su antecesor".

"Podemos tener diferencias o diferentes visiones en algunos temas, eso siempre pasa, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola, y soy un convencido de que la política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división", sostuvo el titular de Cancillería.

Durante la reunión, uno de los focos centrales fue la estrategia bilateral con Estados Unidos ad portas de la participación del Presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Asimismo, los exjefes de la diplomacia abordaron el estado de la relación con Argentina a propósito de la controversia por el Decreto 457, relativo al Estrecho de Magallanes. Si bien existió consenso en la necesidad de insistir en la modificación del texto por parte del Gobierno trasandino, primó la postura de evitar un escalamiento de la tensión entre ambas naciones.

La cita técnica se produce a semanas de la interpelación parlamentaria a Pérez Mackenna, fijada para el próximo 28 de septiembre.

Respecto a este hito en el Congreso, Teodoro Ribera advirtió sobre el cuidado técnico que requiere la fiscalización en materia de relaciones exteriores: "Es un escenario complejo, porque parte de las declaraciones de un canciller no van a poder tener lugar en un ámbito abierto y, por tanto, tener una interpelación respecto a un canciller significa tener que aceptar que hay temas que por su naturaleza no pueden ser públicos", planteó el también exministro de Justicia.

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