Bolívar dio el golpe en Brasil y eliminó a Gremio en los play-offs de la Copa Sudamericana

Bolívar dio el golpe en los play-offs de la Copa Sudamericana, al eliminar este jueves a Gremio en Porto Alegre, tras ganar por 0-1 el duelo de vuelta y sellar la clasificación a octavos de final con un 4-2 en el marcador global.

El equipo gaúcho había perdido la ida en La Paz y debía aprovechar su turno en casa para remontar el marcador. Sin embargo, fue sorprendido en los primeros compases del partido en el Arena de Gremio, con un disparo dentro del área de Dairon Asprilla (16').

Los bolivianos, con dos goles de ventaja en el global, decidieron proteger el resultado y cedieron la posesión a los brasileños, que no lograron derribar la defensa forastera.

La desesperación se adueñó de Gremio y al final provocó una gresca, obligando al árbitro chileno Piero Maza responder con una expulsión por lado: Erick Noriega en el local y Leonel Justiniano en Bolívar (90+2').

Finalmente, Gremio terminó con otro expulsado más con roja directa, Marlon, tras una durísima barrida por detrás a Erwin Saavedra (90+7').

En octavos de final, Bolívar enfrentará a otro equipo brasileño, Sao Paulo, que avanzó directo tras ganar el Grupo C, superando a O'Higgins, Millonarios y Boston River.