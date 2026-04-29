Bovaglio y destacada campaña internacional de O'Higgins: "No es normal"

El técnico Lucas Bovaglio valoró la destacada campaña de O'Higgins en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026, luego del triunfo por 2-0 sobre Boston River en Rancagua, resultado que dejó al cuadro celeste en el segundo lugar del Grupo C, a un punto del líder Sao Paulo.

"Disfruto nuestro momento. Disfruto este presente porque no es normal que este equipo tenga los resultados que está teniendo. Las presentaciones que está teniendo normalmente son de aceptables hacia arriba", expresó el entrenador del Capo de Provincia.

Bovaglio también anticipó el próximo desafío internacional de O'Higgins, que recibirá a Sao Paulo en un partido clave por la zona. "Ahora la semana que viene nos toca contra Sao Paulo de local, nos jugamos mucho. Hay que meter como sea, hay que tratar de ganar ese partido. Hoy Sao Paulo fue con un equipo alternativo a Bogotá y sacó un empate. Nos jugamos mucho la próxima semana", señaló.

El DT además destacó la competencia interna del plantel como una de las claves del buen rendimiento. "Cuando arrancaba la temporada dije que íbamos a tener varias competencias, de índole internacional y local, pero había una que era trascendental: la competencia interna", recordó, antes de cerrar: "Esa competencia hace que el que entra rinda al máximo, que vea su chance de ganarse un puesto. Eso ha generado muy buena energía, hace que vayan apareciendo jugadores que rinden".