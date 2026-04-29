Quiroz descartó recortes en ayudas, incluida la PGU: "No se va a tocar ningún beneficio social"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró este miércoles que las ayudas sociales establecidas por ley no sufrirán interrupciones, en medio de la creciente controversia por la filtración de oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugieren recortes y la "descontinuación" de diversos programas.

La polémica se intensificó tras conocerse instrucciones que sugerían una reducción del 15% en el financiamiento de prestaciones sensibles a partir de 2027.

Entre los programas afectados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Invierno, el Subsidio Único Familiar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuares).

"Quiero decir con todas sus letras, y esto no sólo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto", afirmó Quiroz tras participar en una reunión de la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en Las Condes.

En otra actividad pública, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, garantizó que, "más allá de los oficios de Dipres con recomendaciones de revisar programas o reducir presupuestos, todo beneficio por ley, como la PGU, no se va a cortar".

No obstante, el secretario de Estado aclaró que, "si encontramos, por ejemplo, que hay un grupo de beneficiarios que no cumple los requisitos, claro, a esas personas tú sí le puedes interrumpir el beneficio".

A su vez, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, criticó que, "lamentablemente, hay personas que han estado intentando meterle miedo a la ciudadanía con cosas e información que no corresponde".

Respecto a la reducción en el presupuesto de los ajuares para recién nacidos, la vocera explicó que "ha bajado la natalidad" y, por lo tanto, "no hay tanta demanda de esos ajuares".

"La producción mensual son de 10.000 ajuares. La demanda en el 2025 de ellos fueron aproximadamente de 7.800. Estamos produciendo más" de lo que se solicita, justificó Sedini.

Cuestionamientos de Marcel: "Algunas cosas son difíciles de entender"

En paralelo, y en el marco de una clase magistral en la inauguración del año académico de la Universidad de Talca, el exministro Mario Marcel, titular de Hacienda bajo el Gobierno de Gabriel Boric, manifestó su extrañeza ante las directrices de la actual Administración.

"Algunas cosas son difíciles de entender, porque, si hay una ley que dice que cierto conjunto de personas tienen derecho a la PGU y que la PGU tiene un valor determinado, no se entiende cómo eso se podría reducir en un 15%, como se señala en estas instrucciones. Eso espero que las autoridades lo puedan explicar mejor", declaró el también expresidente del Banco Central.

Exigencia de transparencia

Mientras el debate se intensifica, un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) llegó hoy al Ministerio de Hacienda para solicitar que se trasparenten todos los decretos de modificación presupuestaria ya firmados para 2026, de los cuales solo se han conocido dos: el de Cultura y el de Desarrollo Social.

Uno de los legisladores, Ignacio Achurra, advirtió que lo conocido hasta ahora es solo "la punta del iceberg" y que "hay otros 22 decretos que no conocemos".

Desde la Democracia Cristiana (DC), su secretaria nacional y exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, alertó en El Primer Café que detrás del plan del Ejecutivo "hay un desmantelamiento de lo que es o hemos ido entendiendo en forma conjunta, transversalmente, por un Estado que protege".

"Respecto de principios que son esenciales —por lo menos para el caso de los y las democratacristianos —, que es la dignidad de la persona humana, eso se empieza a ver desmantelado y solo transformado en cifras profundamente preocupantes. Creo que debiéramos todos concordar que en algunos casos son inaceptables", sentenció.

Por parte del Partido Socialista (PS), y en entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador Juan Luis Castro aplicó el lema de "ver para creer" ante las promesas del Ejecutivo, mientras el también senador Gastón Saavedra exigió la salida del titular de Hacienda.

En contraste, el senador Iván Moreira (UDI) defendió la necesidad de evaluar el gasto público y "dejen de seguir interpretando las cosas en forma engañosa".

"No se trata de estar en contra de los programas sociales; se trata de que funcionen. Muchas de estas son solo sugerencias y es razonable evaluar, corregir o eliminar derechamente lo que corresponda cuando no hay resultados", agregó.