Cienciano batió a Montevideo City Torque y sueña con las semifinales de la Sudamericana

Cienciano aprovechó la localía en el Estadio Inca "Garcilaso de la Vega", con una altitud de 3.362 metros, para vencer por 2-0 a Montevideo City Torque, en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto peruano fue dominador de la posesión y resolvió el marcador en la primera parte, con los goles de Cristián Souza (29') y Maximiliano Amondarain, quien se lució con un fuerte remate desde fuera del área (42').

La revancha antre Cienciano y Montevideo City Torque será el jueves 17 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Centenario en Uruguay.

El vencedor de esta llave enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Santos y Atlético Mineiro.