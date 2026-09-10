Cienciano batió a Montevideo City Torque y sueña con las semifinales de la Sudamericana
El cuadro peruano aprovechó la localía en Cusco.
El cuadro peruano aprovechó la localía en Cusco.
Cienciano aprovechó la localía en el Estadio Inca "Garcilaso de la Vega", con una altitud de 3.362 metros, para vencer por 2-0 a Montevideo City Torque, en la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El conjunto peruano fue dominador de la posesión y resolvió el marcador en la primera parte, con los goles de Cristián Souza (29') y Maximiliano Amondarain, quien se lució con un fuerte remate desde fuera del área (42').
La revancha antre Cienciano y Montevideo City Torque será el jueves 17 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Centenario en Uruguay.
El vencedor de esta llave enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Santos y Atlético Mineiro.