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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Con Paulo Díaz titular: River salvó agónico empate y pasó a octavos en la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lautaro Pereyra marcó en los descuentos para evitar la caída ante RB Bragantino.

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River Plate, con el defensor chileno Paulo Díaz como titular, logró un épico 1-1 ante RB Bragantino en los descuentos del duelo disputado en Buenos Aires, permitiéndose así avanzar a octavos de final en la Copa Sudamericana a falta de una fecha para terminar la fase grupal.

Los dirigidos por Eduardo Coudet llegaban en la cima de la clasificación y con 10 puntos a jugar en el Monumental, pero tras un primer tiempo muy disputado se fueron al descanso en desventaja tras la anotación de Alix Vinicius (35') para los brasileños.

De cara al complemento, las ocasiones siguieron escaseando y no fue hasta los descuentos que Lautaro Pereyra (90+3') cazó un rebote concedido por el meta Cleiton y decretó la igualdad que aseguró el liderato para el "Millonario" en el Grupo H.

Ahora, con 11 unidades en su haber, el cuadro de Díaz cerrará sin presión esta fase recibiendo a un eliminado Blooming el próximo 27 de mayo. En tanto, RB Bragantino tendrá que batallar por sostener el segundo lugar con 7 puntos ejerciendo de local ante un Carabobo que llega tercero con 6 positivos.

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