Conmebol castigó a Boca Juniors con millonaria multa por infracciones en la Sudamericana

Boca Juniors recibió multas por un total de 20.000 dólares de parte de la Conmebol por infracciones al Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026.

El organismo aplicó una sanción de 12.000 dólares por vulnerar los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1, correspondientes al protocolo de inicio de los partidos y al cumplimiento de las disposiciones establecidas para las actividades previas al comienzo de los encuentros.

Además, Boca fue castigado con otros 8.000 dólares por infringir el artículo 7.3.4.1, relacionado con las entrevistas posteriores al partido y las obligaciones de los futbolistas con los titulares de los derechos audiovisuales.

Conmebol también advirtió expresamente al elenco "xeneize" que una nueva infracción de igual o similar naturaleza podrá activar el artículo 27 del Código Disciplinario, relativo a la reincidencia. Las multas serán descontadas de los ingresos que el club debe recibir por derechos de televisión o patrocinio y la resolución estableció que contra la decisión no cabe recurso.